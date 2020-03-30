Об этом сообщают #Буквы.

Так, увольнение Емца поддержал 271 народный депутат. Против высказались 27 парламентариев.

При этом народные депутаты не поддержали кандидатуру на замену – Максима Степанова. За него проголосовали только 217 депутатов.

Ранее сообщалось, что Министра охраны здоровья Илью Емца могут заменить на бывшего главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова.

Таким образом, Емец установил очередной рекорд непродолжительности пребывания в должности.