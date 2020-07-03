Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующий проект постановления №3784 поддержали 226 народных депутатов (минимально необходимое количество).

В частности, отставку Терентьева поддержали 183 нардепа от “Слуги народа”, 23 – от ОПЗЖ, 6 – от группы “За майбутне”, 10 – от группы “Довира”, 4 внефракционных.

Фракции “Европейской Солидарности”, “Батькивщины” и “Голоса” не дали в поддержку этого решения ни одного голоса.

“В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: уволить Терентьева Юрия Александровича с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением”, – говорится в тексте постановления.

Сам Терентьев не присутствовал на заседании ВР и не выступал перед голосованием за свою отставку.

Юрий Терентьев возглавлял Антимонопольный комитет Украины с 2015 года. До этого он три года был заместителем генерального директора по правовым вопросам “АрселорМиттал Кривой Рог”.

Стоит отметить, что заявление об отставке Терентьев написал 1 июля. 2 июля он отозвал поданное ранее в Парламент заявление.

Сегодня на своей странице в Facebook он прокомментировал сложившуюся ситуацию.

“Существует мое заявление об отставке от 01.07.2020. 02.07.2020 я решил его отозвать. 02.07.2020, несмотря на наличие отзыва, заявление было рассмотрено на комитете экономической политики и внесено в повестку дня внеочередной сессии на 03.07.2020. Я не боюсь оценки своей работы народными депутатами и не хочу накручивать эмоциональный фон. Пускай Верховная Рада Украины принимает то решение, которое считает справедливым в отношении меня и нашей общей работы за последние 5 лет! Я горжусь командой АМКУ и тем, что АМКУ стал работоспособной и уважаемой мире организацией!” – подчеркнул он.

Терентьев уточнил, что заявление от 2 июля отменено.