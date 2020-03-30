Об этом сообщают #Буквы.

За соответствующее постановление №3281 проголосовали 249 народных депутатов.

“Уволить Уманского Игоря Ивановича с должности министра финансов Украины”, – говорится в тексте постановления.

При этом Рада не смогла назначить ему замену. Кандидатуру Сергея Марченко на должность министра финансов поддержало 223 депутата.

Сейчас старшим по должности в Минфине остается Василий Шкурако.

Стоит отметить, что Уманский был назначен на должность 4 марта, то есть проработал всего 26 дней.