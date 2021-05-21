Верховна Рада України сьогодні вчергове провалила законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності".

Про це повідомляють #Букви.

За доопрацьований проєкт закону № 4167 проголосували 213 нардепів (при 226 мінімально необхідних): 173 голоси дала фракція “Слуги народу”, 17 – “Європейська Солідарність”, 1 – “Батьківщина”, по 6 голосів – група “За майбутнє”, “Голос”, група “Довіра”, 4 – позафракційні.

Відтак, документ 242 голосами був знову направлений на доопрацювання.

Ініціатором документа є Кабінет Міністрів.

Метою проєкту закону є “встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності”.

Згідно із пояснювальною запискою, “зменшення, запобігання та контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин та контроль операцій у сфері управління відходами” є основними завданнями однієї з директив Європейського парламенту, впровадження якої є зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Законопроєкт мав регулювати відносини у сфері зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті таких видів діяльності: енергетика; виробництво та обробка металів; промисловість з переробки мінеральної сировини; хімічна промисловість; управління відходами тощо.

Забезпечити високий рівень захисту довкілля в законопроєкті пропонувалося шляхом впровадження “інтегрованого довкільного дозволу”. Це документ дозвільного характеру, який мали видавати “з метою запобігання та зменшення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, та який надає право експлуатувати установки”.

Законопроєктом визначаються основні вимоги до такого дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають отримання інтегрованого дозволу, процедура його видачі, підстави для відмови у видачі, підстави та порядок зупинення та анулювання інтегрованого дозволу.

Як раніше зазначали в пресслужбі Кабінету Міністрів, інтегрований дозвіл “встановлюватиме вимоги до обсягів забруднення та необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на довкілля”.

“Він охоплюватиме вимоги до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спецводокористування та управління відходами. Отримання такого дозволу найбільшими забруднювачами стане обов’язковим”, – наголошували в Кабміні.

Планувалося запровадити електронну систему видачі інтегрованих дозволів.

“Суб’єкти господарювання будуть зобов’язані здійснювати моніторинг викидів та щорічно звітуватимуть про дотримання умов інтегрованого дозволу. Якщо ці умови порушуватимуться, дозвіл може бути анульований. А це означає, що робота підприємства буде зупинена до виконання законних вимог держави”, – вказували в Кабміні.

Попереднього разу Верховна Рада провалила цей законопроєкт в лютому цього року. Тоді #Букви розбиралися, чому так сталося, та хто в цьому зацікавлений.