Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

По ее словам, после заражения коронавирусом COVID-19 нардепа от “СН” Валерия Божика новых случаев инфицирования выявлено не было.

“Рада вернется к пленарной работе во вторник, 2 июня. Новых случаев заболевания COVID-19 среди депутатов пока нет – все тесты тех, кто контактировал с Валерием Божиком – отрицательные”, – отметила Кравчук.

Она также рассказала, что нардепы планируют рассмотреть на следующей неделе. Среди вопросов повестки дня будет программа деятельности Кабинета Министров.

“Неделю начнем с рассмотрения программы Правительства. Абсолютное большинство комитетов Верховной Рады не поддержали тот текст, который Кабинет Министров подал еще в апреле, и предоставили свои рекомендации. Вероятно, голосование в зале будет аналогичным, и программу отправим на доработку. По закону Правительство должно внести доработанный вариант, и Парламент рассмотрит его в течение 15 дней. Рассчитываем получить детальный и более конкретный документ, который учтет рекомендации народных депутатов”, – подчеркнула Кравчук.

Кроме того, планируется рассмотреть:

• законопроект о “ворах в законе” (во втором чтении);

• постановления от комитета по иностранным делам;

• пакет законопроектов от “цифрового” комитета – об облачных услугах, электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей.

“Также в планах голосование во втором чтении законопроекта из пакета спасения креативных индустрий. И важные изменения в избирательное законодательство: в частности, по внедрению партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тысяч избирателей (сейчас – 90 тыс.), уменьшение залога за участие в выборах в 4 раза, параллельное выдвижения в советы разного уровня и много другого – в первом чтении”, – подытожила Кравчук.

Как известно, коронавирус ранее обнаружили у нардепа от “Батькивщины” Олега Мейдича. В связи с этим в Верховной Раде отменили пленарные заседания 21 и 22 мая.