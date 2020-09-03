Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект о создании "кандидатского резерва" госслужащих с предложениями президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, в начале июля нардепы приняли законопроект о создании в Украине резерва госслужащих. Впоследствии его ветировал Владимир Зеленский и внес свои предложения.

Изначально закон предусматривал, что госчиновников, назначенных без конкурса на период действия карантина, должны сменить лица, избранные по результатам конкурса.

Был сокращен срок действия контрактов таких чиновников до двух месяцев с момента вступления в силу закона о “кандидатском резерве” (а не на весь период действия карантина).

Предложения Зеленского состоят в следующем:

1. Возобновить предельные сроки контрактов чиновников, назначенных на должности на период действия карантина (предельный срок пребывания в должности должен был составить не более двух месяцев после отмены карантина).

2. Госчиновников, назначенных без конкурса на период действия карантина, в случае “их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач”, предлагалось перевести или назначить на равнозначные или более низкие вакантные должности в тех же органах. При этом чиновники могли остаться работать без проведения конкурса.

3. Если субъект назначения или руководитель госслужбы решили, что чиновники не соответствуют занимаемой должности, объявляется конкурс в течение двух недель после отмены карантина.

4. Предлагалось усилить состав комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и включить представителей “основных государственных институтов”. Нардепы во время заседания отмечали, что госкомиссию хотят расширить людьми, “близкими к Офису президента”.

5. Отменить положения, что субъект назначения может принять решение об увольнении чиновника с должности госслужбы категории “А” по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти (в течение четырех месяцев со дня назначения премьер-министра или соответствующего министра).

Зеленский аргументировал свои инициативы необходимостью обеспечить “принцип стабильности в работе государственных служащих, занимающих должности госслужбы категории “А”.

К этой категории относится высший корпус государственной службы (руководитель аппарата Верховной Рады и его заместители; руководитель аппарата (секретариата) постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом; госсекретарь Кабинета Министров и его заместители, госсекретари министерств; руководители центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина; руководители аппаратов Конституционного суда Украины, Верховного суда, высших специализированных судов и так далее).

Инициативы Зеленского подверглись критике со стороны ряда народных депутатов: особенно пункты о расширении госкомиссии и о продлении работы чиновников без конкурса.

В итоге предложения не набрали достаточного количества голосов: например, за пункт о чиновниках проголосовали только 162 нардепа, а о госкомиссии – 178. Также Рада не смогла принять законопроект “с частичным учетом предложений президента”. Нужно было набрать 300 голосов, а проголосовали лишь 255 депутатов.

Впоследствии 229 голосами документ был направлен на доработку в профильный комитет.