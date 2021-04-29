Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У чинній редакції закону електрошокери дозволено використовувати лише для відбиття нападу на поліціянта, іншу особу і/або об’єкт, що знаходиться під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи або поліціянта.

Законопроєктом № 4375 пропонується дозволити застосовувати електрошокери для затримання особи:

яка вчинила адміністративне чи кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліції;

яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліціянта.

Нагадаємо, напередодні депутатка від “Голосу” та членкиня парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова повідомила, що документ, який у березні профільний комітет відправив на доопрацювання, включили до порядку денного позачергового засідання.

Вона вважає, що поліція готується до масових протестів. Устінова також зазначила, що МВС вже закупило шокери.