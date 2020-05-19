Верховная Рада сегодня на заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2372, согласно которому восстанавливается государственный надзор за деятельностью в сфере использования ядерной энергии.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“За” документ проголосовали 288 народных депутатов.

“Этот законопроект направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии в целях такого регулирования – обеспечение ядерной и радиационной безопасности в стране”, – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что документ направлен на восстановление государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования в сфере использования ядерной энергии (в частности, контроля за соблюдением лицензиатами требований лицензионных условий).

Законом внесены изменения в законы Украины “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” и “О лицензировании видов хозяйственной деятельности”, согласно которым устанавливается, что действие этих законов не распространяется на отношения “государственного надзора за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии”, а деятельность в сфере использования ядерной энергии осуществляется в соответствии с законом “О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии”.