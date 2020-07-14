Рада отправила на доработку законопроект, который позволит уволить Сытника

Верховная Рада сегодня на втором внеочередном заседании отправила на повторное первое чтение законопроект, который вносит изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро и позволяет уволить Артема Сытника с должности главы НАБУ.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, в начале председательствующий объявил к рассмотрению проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах” (№3133) и тринадцать альтернативных к нему.

Однако по просьбе авторов законопроекта Верховная Рада приняла решение отправить его в Комитет на повторное первое чтение. Такое решение поддержали 284 народных депутата.

После чего глава Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл второе внеочередное заседание.

Отметим, что законопроект предлагает закрепить в законе о НАБУ положения, что одним из оснований освобождения директора НАБУ с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией.

Документ также предлагает исправить неточности в законах “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований”, а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона “О предотвращении коррупции”.