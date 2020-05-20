Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующее решение поддержали 287 народных депутатов Украины.
Законопроектом, в частности, предлагаются изменения, касающиеся правовой регламентации деятельности СБУ:
- предусмотрено определение цели деятельности СБУ,
- оптимизация штатного построения,
- осовременивания вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников СБУ и тому подобное.
Документом также вводится наказание за невыполнение должностными лицами СБУ функций или полномочий – предполагается штраф от 15 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Ранее коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ.