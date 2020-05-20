Народные депутаты сегодня на заседании отправили на повторное первое чтение в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки законопроект № 3196 об усовершенствовании деятельности Службы безопасности Украины, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским.