Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 287 народных депутатов Украины.

Законопроектом, в частности, предлагаются изменения, касающиеся правовой регламентации деятельности СБУ:

  • предусмотрено определение цели деятельности СБУ,
  • оптимизация штатного построения,
  • осовременивания вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников СБУ и тому подобное.

Документом также вводится наказание за невыполнение должностными лицами СБУ функций или полномочий – предполагается штраф от 15 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.