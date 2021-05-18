Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Таке рішення на сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту підтримали 292 народних обранці.

Його на посаді голови Міністерства охорони здоров’я може замінити Віктор Ляшко, який наразі є заступником міністра і головним санітарним лікарем.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який став ініціатором звільнення голови МОЗ Степанова, заявив що головна причина подання на звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова — це незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу та постачання вакцин, а також закупівлі препаратів. Шмигаль назвав роботу міністра малоефективною.

Під час сьогоднішнього виступу з трибуни Ради Степанов підсумував свою роботу в міністерстві. Він розповів про боротьбу його команди з пандемією коронавірусу.

“Були надкритичні ситуації, але ми пройшли їх разом, всією країною. За рік команда МОЗ побудувала стійку систему, яка дає змогу нашій країні на сьогодні не очолювати рейтинги смертей від коронавірусу”, – зазначив очільник МОЗ.

Він наголосив, що МОЗ розпочало переговори з провідними виробниками вакцин ще у липні-серпні 2020 року, проте в той час вони наголошували, що постачання відбудеться не раніше кінця 2021 року.

“Провал вакцинації стався у всьому світі. До того ж ми не виробляємо вакцини й не є пріоритетною країною для постачання. На жаль. Ми розпочали переговори з виробниками вакцин у липні та серпні минулого року. Через це українці вже нині почали отримувати вакцини від найкращих виробників у світі. Навіть у важких умовах нам вдалося законтрактувати 34 млн доз від світових виробників з постачанням вже цьогоріч”, – заявив міністр.

Степанов заявив, що його звільняють через боротьбу за високі зарплати та соціальні гарантії медиків.

Раніше народні депутати від партії “Слуга народу” обговорювали питання для Степанова, які мали б звучати на засіданні Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Відповідне листування зафіксував кореспондент #Букв.

“Степанову такі запитанні на засіданні парламентського комітету, що ну геть не залишається сумнів, що завтра хтось піде у відставку. Ось так ми могли отримати Пфайзер і Модерну раніше. І не отримали… зум комітету прям як серіал”, – йдеться в чаті “Малі фракція СН”.

Як сповіщалося, 14 травня Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоров’я. У фракції “Слуги народу” пов’язували таке рішення із провалами у кампанії вакцинації проти коронавірусу.

Шмигаль підтвердив, що саме питання вакцинації стало основною причиною для винесення на розгляд парламенту подання про відставку.

В “Європейській Солідарності” звинувачують владу у спробі звалити провал у боротьби з пандемією коронавірусу на міністра Степанова та акцентують на безпосередній відповідальності Шмигаля та Зеленського.