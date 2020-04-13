Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов.
Документом исключен из закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” пункт 2 раздела II “Заключительные и переходные положения” об изменениях в статью 18 закона “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного i плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” – так называемая “табачная правка”, как таковой, что не соответствующим Конституции Украины, Хозяйственному кодексу и закону “О ценах и ценообразовании”.
Кроме того, пункт 1 части десятой статьи 9, пункт 1 части двенадцатой статьи 25 закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” изложен с учетом внесенных изменений Законом Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы” от 14 января 2020 года № 440-IX (вступил в силу 13 февраля 2020 года), в которых в приведенных положениях употребляется термин “налоговый орган” вместо термина “орган доходов и сборов”.
- 4 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов.
- В связи с этим компании “Филипп Моррис Украина”, “Бритиш Американ Тобакко Украина”, JTI и “Империал Тобакко” заявили, что планируют уйти из Украины.
- Позже стало известно, что компания British American Tobacco планирует прекратить производство в Украине и закрыть “Прилуцкую табачную фабрику”. Более 1000 человек могут остаться без работы.