Верховная Рада Украины приняла ранее ветированный законопроект № 1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов.

Документом исключен из закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” пункт 2 раздела II “Заключительные и переходные положения” об изменениях в статью 18 закона “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного i плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” – так называемая “табачная правка”, как таковой, что не соответствующим Конституции Украины, Хозяйственному кодексу и закону “О ценах и ценообразовании”.

Кроме того, пункт 1 части десятой статьи 9, пункт 1 части двенадцатой статьи 25 закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” изложен с учетом внесенных изменений Законом Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы” от 14 января 2020 года № 440-IX (вступил в силу 13 февраля 2020 года), в которых в приведенных положениях употребляется термин “налоговый орган” вместо термина “орган доходов и сборов”.