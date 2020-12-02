Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3642 проголосовали 248 народных избранников.
Документом вносятся изменения в регламент ВР: уточняется перечень уважительных причин отсутствия нардепа на пленарном заседании Верховной Рады, а также на заседании парламентского комитета, в состав которого он входит.
Среди уважительных причин отсутствия на заседаниях определены следующие:
• выполнение народным депутатом в это время поручений Верховной Рады, спикера ВР, комитета (по решению комитета, в состав которого входит депутат);
• командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;
• временная нетрудоспособность;
• получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);
• отпуск по беременности и родам, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда, согласно законодательству, работнику предоставляется отпуск;
• документально подтвержденные транспортные препятствия, которые делают невозможным участие в пленарных заседаниях ВР.
Также допускаются и другие уважительные причины отсутствия народного депутата, “связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей” (например, участие в судебном процессе). О них нардеп должен уведомить заблаговременно.
В действующем до сих пор списке уважительных причин нет, например, пункта о получении услуг в сфере здравоохранения, о командировках, а также не прописано выполнение поручений главы ВР и комитетов.
- В октябре прошлого года Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о лишении народных депутатов выплат за прогулы. Согласно документу, народный депутат будет лишен права на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц, если он: в течение календарного месяца в рамках одной очередной сессии ВР без уважительных причин не принимал участие в более чем 30 % голосований; если он не принимал участие в более 50 % заседаний комитета ВР, в состав которого он избран.