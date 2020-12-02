Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым обновляется перечень уважительных причин для отсутствия народных депутатов на заседаниях ВР.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3642 проголосовали 248 народных избранников.

Документом вносятся изменения в регламент ВР: уточняется перечень уважительных причин отсутствия нардепа на пленарном заседании Верховной Рады, а также на заседании парламентского комитета, в состав которого он входит.

Среди уважительных причин отсутствия на заседаниях определены следующие:

• выполнение народным депутатом в это время поручений Верховной Рады, спикера ВР, комитета (по решению комитета, в состав которого входит депутат);

• командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;

• временная нетрудоспособность;

• получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);

• отпуск по беременности и родам, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда, согласно законодательству, работнику предоставляется отпуск;

• документально подтвержденные транспортные препятствия, которые делают невозможным участие в пленарных заседаниях ВР.

Также допускаются и другие уважительные причины отсутствия народного депутата, “связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей” (например, участие в судебном процессе). О них нардеп должен уведомить заблаговременно.

В действующем до сих пор списке уважительных причин нет, например, пункта о получении услуг в сфере здравоохранения, о командировках, а также не прописано выполнение поручений главы ВР и комитетов.