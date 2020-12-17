Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о создании военно-гражданских администраций на уровне объединенных территориальных общин (ОТО).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3913 проголосовали 265 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является “определение оснований образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных общин”.

Это связано с административно-территориальной реформой: по всей территории страны были образованы территориальные общины, что создало предпосылки для проведения в Украине местных выборов в 2020 году на новой территориальной основе.

Но ряд населенных пунктов находятся вблизи линии столкновения на Донбассе, где ситуация с безопасностью не позволила организовывать избирательный процесс.

Данную коллизию призван решить поддержанный сегодня документ.

Проектом закона предлагается внести изменения в законы Украины “О военно-гражданских администрациях” и “О местном самоуправлении в Украине” (в части определения оснований образовании военно-гражданских администраций ОТО).

В законопроекте указано, что военно-гражданские администрации населенных пунктов – это временные госорганы, осуществляющие на территориях соответствующих территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров, полномочия сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их создания) советов, исполнительных органов сельских, поселковых, городских , районных в городах советов, сельских, поселковых, городских голов и другие полномочия.

Согласно документу, такие администрации могут быть образованы, если Центральная избирательная комиссия признает невозможным проведение местных выборов на отдельных территориях. Кроме того, такие администрации образуются на территории ОТО, если их сельские, поселковые, городские советы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами Украины полномочия (в том числе вследствие фактического самороспуска или самоустранения от выполнения своих полномочий).

Отмечается, что законопроект разработан “в связи с необходимостью обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, а также с целью обеспечения вездесущности и непрерывности власти”.