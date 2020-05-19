Верховная Рада Украины сегодня возвращается к работе в режиме пленарных заседаний согласно календарному плану.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В повестку дня сегодняшнего заседания включен ряд законопроектов. Так, нардепы планируют разблокировать подписание закона о банках (“антиколомойского закона”).

Также народные избранники должны внести изменения в повестку дня третьей сессии ВР.

В повестке есть вызвавший споры законопроект о двойном гражданстве (в частности, выражались опасения, что он может легализовать российские паспорта, выданные в ОРДЛО), а также проект закона о медиа.

Во втором чтении Рада рассмотрит документы о системе иновещания Украины и относительно безопасности использования ядерной энергии.

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен законопроект о пищевых продуктах, корме, побочных продуктах животного происхождения и о функционировании и обращении аграрных расписок.

Кроме того, нардепы планируют определиться относительно изменений в Воздушный кодекс, Кодекс законов о труде Украины и еще нескольких постановлений.

Стоит отметить, что Парламент в период карантина, объявленного в Украине в связи со вспышкой коронавируса, работал в режиме комитетов и несколько раз собирался на внеочередные заседания.