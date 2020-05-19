Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В повестку дня сегодняшнего заседания включен ряд законопроектов. Так, нардепы планируют разблокировать подписание закона о банках (“антиколомойского закона”).
Также народные избранники должны внести изменения в повестку дня третьей сессии ВР.
В повестке есть вызвавший споры законопроект о двойном гражданстве (в частности, выражались опасения, что он может легализовать российские паспорта, выданные в ОРДЛО), а также проект закона о медиа.
Во втором чтении Рада рассмотрит документы о системе иновещания Украины и относительно безопасности использования ядерной энергии.
Для включения в повестку дня и принятия решения предложен законопроект о пищевых продуктах, корме, побочных продуктах животного происхождения и о функционировании и обращении аграрных расписок.
Кроме того, нардепы планируют определиться относительно изменений в Воздушный кодекс, Кодекс законов о труде Украины и еще нескольких постановлений.
Стоит отметить, что Парламент в период карантина, объявленного в Украине в связи со вспышкой коронавируса, работал в режиме комитетов и несколько раз собирался на внеочередные заседания.
- 13 мая Верховная Рада Украины проголосовала за возобновление календарного режима работы и пленарных заседаний с 18 мая.
- Журналистов в ближайшее время не будут пускать в ложу прессы в зале Парламента и в кулуары.
- На этой неделе парламентарии планируют рассмотреть законопроекты по вопросам гражданства, изменения в Земельный кодекс, а также относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.