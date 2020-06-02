Во вторник, 2 июня, Верховная Рада Украины возвращается к работе в режиме пленарных заседаний.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, ранее в Парламенте отменили пленарные заседания 21 и 22 мая из-за обнаружения коронавируса у нардепа от “Батькивщины” Олега Мейдича. Сама фракция в полном составе ушла на самоизоляцию.

Впоследствии COVID-19 был выявлен и у нардепа от “Слуги народа” Валерия Божика.

После вынужденного перерыва Парламент возвращается к привычной работе.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня журналистам разрешено работать в ложе прессы в зале заседаний ВР (ранее доступ представителей СМИ в ложу был запрещен из-за вспышки коронавируса).

Согласно повестке дня, сегодня Рада планирует обратиться к международным организациям относительно чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В первом чтении нардепы рассмотрят изменения в Таможенный и Бюджетный кодексы.

К рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты относительно проведения национальной инвентаризации лесов, по ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения и о деятельности Спортивного студенческого союза Украины.

Для включения в повестку дня и принятия решения предложены проекты законов относительно предотвращения возникновения и распространения коронавируса, а также о дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности.

Нардепы также намерены определиться относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения и использования световозвращающих элементов пешеходами и участниками дорожного движения.