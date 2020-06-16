Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“За” проголосовали 331 народный депутат.

Законом устанавливается процедура признания лицом без гражданства, которая в дальнейшем позволит для таких лиц законно находиться на территории Украины, получить документ, который удостоверяет их личность и подтверждает законность проживания на территории Украины – вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, а при проживании на территории Украины в указанном статусе более 2 лет – получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Документом вносятся изменения в ряд законов Украины, которые регулируют вопросы предоставления лицам, обратившихся с заявлением о признании лицом без гражданства, права на бесплатную вторичную правовую помощь и освобождают их от уплаты судебного сбора и авансового взноса по исполнению судебных решений, касающихся обжалования решений о признание лицом без гражданства, предоставляют возможности лицам без гражданства реализовать право на труд и надлежащие условия жизни.