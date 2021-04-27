Верховна Рада на позачерговому засіданні 27 квітня підтримала в другому читанні та в цілому проєкт закону, яким передбачається заочне досудове розслідування і заочний суд, якщо підозрюваний перебуває на тимчасово окупованих територіях або ховається в країні-агресорі.

Про це повідомляють #Букви.

На голосування були поставлені три поправки Комітету на підтвердження.

Народні депутати підтримали їх.

Верховна Рада 258 голосами ухвалила законопроєкт у другому читанні та в цілому.

Підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження без присутності підозрюваного або обвинуваченого пропонується визначити: ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду, а також винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук, або перебуває на тимчасово окупованих територіях України або на території країни-агресора.

Якщо суд заочно заарештовує підозрюваного, який оголошений в міжнародний розшук або перебуває на окупованих територіях / на території країни-агресора, застава не призначається, а термін дії рішення суду не визначається.