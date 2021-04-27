Про це повідомляють #Букви.
На голосування були поставлені три поправки Комітету на підтвердження.
Народні депутати підтримали їх.
Верховна Рада 258 голосами ухвалила законопроєкт у другому читанні та в цілому.
Підставами для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження без присутності підозрюваного або обвинуваченого пропонується визначити: ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду, а також винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук, або перебуває на тимчасово окупованих територіях України або на території країни-агресора.
Якщо суд заочно заарештовує підозрюваного, який оголошений в міжнародний розшук або перебуває на окупованих територіях / на території країни-агресора, застава не призначається, а термін дії рішення суду не визначається.
- Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №5246 про введення так званого “суду в смартфоні”. Автором закону є президент Володимир Зеленський.