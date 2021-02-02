Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект постановления №4479 поддержали 344 нардепа.
“Отдавая дань всем людям, которые, проживая на территории Украины, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста, Верховная Рада постановляет: установить в Украине День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, который отмечать ежегодно 14 мая”, – говорится в документе.
Кроме того, постановлением предоставляются отдельные рекомендации органам исполнительной власти относительно реализации указанного Дня памяти.
Так, Министерству культуры рекомендовано обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины списка лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны.
А Министерству образования и науки рекомендовано включать темы, посвященные Дню памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.
“Принятие постановления создаст благоприятные условия для реализации государственной политики национальной памяти относительно чествования подвига жителей Украины, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны”, – говорится в пояснительной записке к постановлению.
- 27 января в Киеве возле Министерства образования и науки Украины открыли инсталляцию “Взгляд в прошлое”, посвященную памяти жертв Холокоста.
- 27 января в Украине и мире чтили жертв Холокоста. Этот день провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны.