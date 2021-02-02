Верховная Рада Украины установила 14 мая как День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект постановления №4479 поддержали 344 нардепа.

“Отдавая дань всем людям, которые, проживая на территории Украины, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста, Верховная Рада постановляет: установить в Украине День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, который отмечать ежегодно 14 мая”, – говорится в документе.

Кроме того, постановлением предоставляются отдельные рекомендации органам исполнительной власти относительно реализации указанного Дня памяти.

Так, Министерству культуры рекомендовано обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины списка лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны.

А Министерству образования и науки рекомендовано включать темы, посвященные Дню памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.

“Принятие постановления создаст благоприятные условия для реализации государственной политики национальной памяти относительно чествования подвига жителей Украины, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны”, – говорится в пояснительной записке к постановлению.