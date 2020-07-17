Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ поддержали 238 депутатов.
Согласно постановлению, в Украине ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых районов.
В частности, предусмотрено образовать:
1) 10 районов в Автономной Республике Крым,
2) 5 районов в Винницкой области,
3) 4 района в Волынской области,
4) 6 районов в Днепропетровской области,
5) 8 районов в Донецкой области,
6) 4 района в Житомирской области,
7) 5 районов в Закарпатской области,
8) 5 районов в Запорожской области,
9) 5 районов в Ивано-Франковской области,
10) 7 районов в Киевской области,
11) 4 района в Кировоградской области,
12) 8 районов в Луганской области,
13) 7 районов во Львовской области,
14) 4 района в Николаевской области,
15) 6 районов в Одесской области,
16) 4 района в Полтавской области,
17) 4 района в Ровенской области,
18) 5 районов в Сумской области,
19) 3 района в Тернопольской области,
20) 7 районов в Харьковской области,
21) 3 района в Херсонской области,
22) 5 районов в Хмельницкой области,
23) 4 района в Черкасской области,
24) 3 района в Черновицкой области,
25) 4 районов в Черниговской области.
Согласно документу, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.
Следует отметить, что постановлением установлено, что выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с пунктом 3 настоящего Постановления, не проводятся.
- 2 июля, под здание Верховной Рады собрались жители Васильковского района, которые митингуют против предложенного Правительством проекта нового территориально-административного устройства.