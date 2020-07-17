Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ поддержали 238 депутатов.

Согласно постановлению, в Украине ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых районов.

В частности, предусмотрено образовать:

1) 10 районов в Автономной Республике Крым,

2) 5 районов в Винницкой области,

3) 4 района в Волынской области,

4) 6 районов в Днепропетровской области,

5) 8 районов в Донецкой области,

6) 4 района в Житомирской области,

7) 5 районов в Закарпатской области,

8) 5 районов в Запорожской области,

9) 5 районов в Ивано-Франковской области,

10) 7 районов в Киевской области,

11) 4 района в Кировоградской области,

12) 8 районов в Луганской области,

13) 7 районов во Львовской области,

14) 4 района в Николаевской области,

15) 6 районов в Одесской области,

16) 4 района в Полтавской области,

17) 4 района в Ровенской области,

18) 5 районов в Сумской области,

19) 3 района в Тернопольской области,

20) 7 районов в Харьковской области,

21) 3 района в Херсонской области,

22) 5 районов в Хмельницкой области,

23) 4 района в Черкасской области,

24) 3 района в Черновицкой области,

25) 4 районов в Черниговской области.

Согласно документу, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Следует отметить, что постановлением установлено, что выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с пунктом 3 настоящего Постановления, не проводятся.