Рада ввела сбор за вылет пассажиров

Соответствующие данные опубликованы на сайте парламента.
Изменения поддержали 256 народных депутатов.
Данным документом определяются особенности взимания пошлин за пассажиров, которые улетают из украинских аэропортов, а также за каждую тонну груза.
Согласно новому законопроекту государственный авиационный сбор за каждого пассажира, совершившего полет в пределах территории Украины, будет составлять 0,5 доллара США, а за каждого пассажира в международном рейсе – 2 доллара.
За каждую тонну груза в пределах территории Украины и в международных перевозках устанавливается 2,5 и 10 долларов пошлина соответственно.
Уточняется, что сборы не будут взиматься в случае перевозки официальных делегаций или высших должностных лиц государств, перевозки гуманитарной помощи, а также в случае полетов для ликвидации последствий стихийных бедствий.
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