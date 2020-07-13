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Рада ввела сбор за вылет пассажиров

Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №2424, вносящий изменения в Воздушный кодекс Украины.

Понедельник, 13 июля 2020, 17:04

Соответствующие данные опубликованы на сайте парламента.

Изменения поддержали 256 народных депутатов.

Данным документом определяются особенности взимания пошлин за пассажиров, которые улетают из украинских аэропортов, а также за каждую тонну груза.

Согласно новому законопроекту государственный авиационный сбор за каждого пассажира, совершившего полет в пределах территории Украины, будет составлять 0,5 доллара США, а за каждого пассажира в международном рейсе – 2 доллара.

За каждую тонну груза в пределах территории Украины и в международных перевозках устанавливается 2,5 и 10 долларов пошлина соответственно.

Уточняется, что сборы не будут взиматься в случае перевозки официальных делегаций или высших должностных лиц государств, перевозки гуманитарной помощи, а также в случае полетов для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Теги: авиарейсы, Верховная Рада, сбор

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