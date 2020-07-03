Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет выделить финансирование Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом сообщают #Буквы.

За документ № 3664 проголосовали 238 нардепов.

Согласно пояснительной записке, Кабинет Министров 27 мая этого года принял решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды и природных ресурсов на два ведомства. В результате появилось Минэкологии.

Но финансирования для его работы не выделили.

Указанный законопроект призван решить эту проблему.

“Целью принятия данного акта является определение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины главным распорядителем средств и обеспечение его финансовыми ресурсами для надлежащего выполнения возложенных на него функций”, – отмечается в записке.

Законопроектом предусмотрено выделение части денег, предназначенных Министерству энергетики и защиты окружающей среды, на работу отделенного от него Минэкологии. Соответствующие изменения внесут в госбюджет на 2020 год.