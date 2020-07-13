Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По результатам голосования законопроект 332 голосами был принят за основу и 330 голосами – в целом.
Закон вносит изменения в приложения №3 и №6 ЗУ “О государственном бюджете Украины на 2020 год”. В частности, увеличены расходы потребления общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен.
“Уменьшив расходы общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен по бюджетной программе “Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями”, – указано в пояснительной записке.
Расходы увеличили по таким бюджетным программам:
“Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов” на 10 841,5 тыс. гривен;
“Проведение выборов народных депутатов Украины” на 994,8 тыс. гривен;
“Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав” на 1252 117,8 тыс. гривен.
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