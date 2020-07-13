Верховная Рада Украины перенаправила почти 1,3 млрд гривен на проведение выборов. Средства перенаправили из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По результатам голосования законопроект 332 голосами был принят за основу и 330 голосами – в целом.

Закон вносит изменения в приложения №3 и №6 ЗУ “О государственном бюджете Украины на 2020 год”. В частности, увеличены расходы потребления общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен.

“Уменьшив расходы общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен по бюджетной программе “Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями”, – указано в пояснительной записке.

Расходы увеличили по таким бюджетным программам:

“Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов” на 10 841,5 тыс. гривен;

“Проведение выборов народных депутатов Украины” на 994,8 тыс. гривен;

“Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав” на 1252 117,8 тыс. гривен.