Об этом сообщается на сайте Парламента.
19 мая нардепы планируют рассмотреть изменения к закону о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, проект закона о функционировании аграрных расписок, а также несколько постановлений.
В повестку предлагается включить законопроект относительно финансовых услуг в области почтовой связи.
В первом чтении парламент рассмотрит оптимизацию дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности, изменения в Воздушный кодекс и Кодекс законов о труде.
20 мая – изменения в Земельный кодекс относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельхозпредприятий, учреждений и организаций, а также определение высших специализированных судов субъектами управления объектами государственной собственности.
Во втором чтении рассмотрят проекты законов об учреждении бизнес-омбудсмена.
Повторно нардепы рассмотрят законопроект относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.
21 мая запланировано рассмотрение документов о противоминной деятельности в Украине, по повышению эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании и относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.
Также Рада рассмотрит законопроекты относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности, о сельскохозяйственной кооперации и о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.
На повестке дня проекты законов о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Законопроекты об акционерных обществах и таможенный тариф рассмотрят в первом чтении.
22 мая – состоится традиционный час вопросов к правительству.
Кроме того, Парламент рассмотрит во втором чтении определение субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.
А еще в первом чтении рассмотрят повышение размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот.
- Председатель Верховной Рады Украины заявил, что парламент продолжал работать во время карантина.