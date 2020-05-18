Верховная Рада сегодня, 18 мая, выходит из карантина. На этой неделе парламентарии планируют рассмотреть законопроекты по вопросам гражданства, изменения в Земельный кодекс, а также относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.

Об этом сообщается на сайте Парламента.

19 мая нардепы планируют рассмотреть изменения к закону о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, проект закона о функционировании аграрных расписок, а также несколько постановлений.

В повестку предлагается включить законопроект относительно финансовых услуг в области почтовой связи.

В первом чтении парламент рассмотрит оптимизацию дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности, изменения в Воздушный кодекс и Кодекс законов о труде.

20 мая – изменения в Земельный кодекс относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельхозпредприятий, учреждений и организаций, а также определение высших специализированных судов субъектами управления объектами государственной собственности.

Во втором чтении рассмотрят проекты законов об учреждении бизнес-омбудсмена.

Повторно нардепы рассмотрят законопроект относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.

21 мая запланировано рассмотрение документов о противоминной деятельности в Украине, по повышению эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании и относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Также Рада рассмотрит законопроекты относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности, о сельскохозяйственной кооперации и о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.

На повестке дня проекты законов о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Законопроекты об акционерных обществах и таможенный тариф рассмотрят в первом чтении.

22 мая – состоится традиционный час вопросов к правительству.

Кроме того, Парламент рассмотрит во втором чтении определение субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.

А еще в первом чтении рассмотрят повышение размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот.