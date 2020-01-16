Совет по вопросам свободы слова и защите журналистов при Президенте Украины поддержал ратификацию Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам (Тромская конвенция).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Так, на заседании, которое сегодня состоялось на Банковой, члены Совета заслушали информацию от представительницы Офиса Совета Европы Галины Смирновой о возможности ратификации Украиной Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам.

Отмечается, что этот документ, в частности:

гарантирует право на доступ к документам, находящихся во владении органов власти, любому лицу без объяснения причин и намерений получения информации, дальнейшего использования документов;

устанавливает систему мониторинга, который будет направлен на обеспечение странами-подписантами надлежащей и эффективной имплементации положений конвенции, развития права на доступ к официальным документам;

содержит положения по учету общественного интереса в информации, отраженной в официальном документе, и предоставления документа, если этот интерес перевесит ущерб, нанесенный интересам, определенным законодательством;

устанавливает обязанность для распорядителей должным образом обращаться с документами для того, чтобы они были легко доступны.

По словам Смирновой, по состоянию на январь 2020 года конвенцию ратифицировали девять стран – Швеция, Босния и Герцеговина, Эстония, Финляндия, Норвегия, Молдова, Хорватия, Черногория и Литва. Еще восемь стран, включая Украину, подписали Тромскую конвенцию, но пока без ратификации.

В результате члены Совета рекомендовали Министерству иностранных дел Украины как можно скорее подать необходимые документы о ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам на подпись Президенту Украины, а главе государства – внести в парламент законопроект о ратификации Конвенции.