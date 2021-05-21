Про це повідомляють #Букви.
За проєкт закону № 2415 проголосували 257 нардепів.
Ним вносяться зміни до закону України “Про судоустрій і статус суддів” (це пов’язано з ухваленням закону “Про розвідку”).
Метою ухваленого сьогодні законопроєкту є “вдосконалення правових засад забезпечення проведення розвідувальними органами України розвідувальних заходів, які проводяться на підставі рішення суду”.
Документ передбачає заборону на фіксацію технічними засобами судового процесу у справах щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.
Також передбачено, що голова апеляційного суду здійснює відповідно до закону “Про розвідку” повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності.
Або ж він може призначати суддю/суддів для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.
- У вересні минулого року Верховна Рада прийняла в повторному другому читанні і в цілому законопроєкт “Про розвідку” (№ 2412-д). Документ визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.