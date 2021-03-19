Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 4241 проголосовали 274 народных депутата.
Законопроект, который еще называют “антиколлекторским”, устанавливает правила работы коллекторов, нормы этического поведения с должниками, требования к надзору за коллекторской деятельностью, а также санкции за нарушения.
Законопроект предусматривает следующие нововведения:
1. Появится публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк Украины.
2. Вводится надзор за коллекторами и их поведением по отношению к потребителям. Этот надзор также будет осуществлять НБУ. Нацбанк получит возможность штрафовать или даже исключать нарушителей из реестра.
3. Коллекторы должны будут соблюдать этические нормы при взаимодействии с клиентом. За нарушение этих норм предусмотрена ответственность.
4. Банк или финансовое учреждение должны публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничают, и информировать об этом заемщика.
5. Кредитодатель (новый кредитор) не имеет права привлекать коллекторскую компанию к урегулированию просроченной задолженности, если условиями договора о потребительском кредите не предусмотрено такое право.
6. Кредитор вправе привлекать к урегулированию просроченной задолженности исключительно коллекторскую компанию, включенную в реестр, путем заключения соответствующего договора.
7. Кредитору и коллекторским компаниям будет запрещено обрабатывать персональные данные третьих лиц, которые не давали права на такую обработку (родственников и друзей должника), а также персональные данные клиента (график его работы, место и время отдыха, поездки, места встречи с друзьями, информацию из социальных сетей).
8. Во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должны будут сообщить свое наименование, ФИО или индекс лица-представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя – предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.
9. Проведение личных встреч кредитора, коллекторской компании с потребителем возможно исключительно с 9:00 до 19:00, при условии, что лицо, с которым осуществляется взаимодействие, не возражает против этого (предварительно дало согласие на личную встречу).
Коллекторам будет запрещено:
• взаимодействовать с третьими лицами, которые не являются сторонами договора;
• осуществлять действия, посягающие на права, свободы и собственность потребителя, его представителя, наследника, поручителя, а также такие, которые ставят под угрозу его жизнь, здоровье, деловую репутацию;
• использовать угрозы, шантаж, осуществлять другие незаконные или неправомерные действия;
• вводить должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий, которые наступят в случае неуплаты;
• по собственной инициативе звонить должникам в вечернее и ночное время – в период с 20:00 до 9:00; использовать засекреченный номер;
• взаимодействовать с должником (звонки, сообщения, визиты домой) более двух раз в день, а также в выходные, праздничные и нерабочие дни;
• использовать функцию (сервис) автоматического дозвона на протяжении более 30 минут в сутки;
• использовать на конвертах или сообщениях, направляемых должнику, изображения, которые могут быть восприняты как содержащие угрозу; использовать надписи на конвертах “исполнительный документ”, “решение о взыскании”, “уведомление о выселении”;
• требовать взять на себя обязательства от близких, поручителей, представителей заемщика;
• представляться сотрудниками государственных органов.
В случае нарушений к коллекторам могут применяться следующие санкции:
• письменное предостережение регулятора (НБУ);
• штраф в размере от 51 тыс. грн до 102 тыс. грн;
• временный запрет на осуществление деятельности;
• исключение из реестра коллекторских компаний.
- 16 сентября Верховная Рада Украины повторно приняла закон о продлении моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Закон был принят с предложениями президента Владимира Зеленского. Изначально мораторий планировалось продлить до 1 января 2022 года, однако по предложению главы государства срок был сокращен до полугода.
- Впоследствии этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.