Верховная Рада Украины поддержала сегодня во втором чтении и в целом законопроект о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4241 проголосовали 274 народных депутата.

Законопроект, который еще называют “антиколлекторским”, устанавливает правила работы коллекторов, нормы этического поведения с должниками, требования к надзору за коллекторской деятельностью, а также санкции за нарушения.

Законопроект предусматривает следующие нововведения:

1. Появится публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк Украины.

2. Вводится надзор за коллекторами и их поведением по отношению к потребителям. Этот надзор также будет осуществлять НБУ. Нацбанк получит возможность штрафовать или даже исключать нарушителей из реестра.

3. Коллекторы должны будут соблюдать этические нормы при взаимодействии с клиентом. За нарушение этих норм предусмотрена ответственность.

4. Банк или финансовое учреждение должны публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничают, и информировать об этом заемщика.

5. Кредитодатель (новый кредитор) не имеет права привлекать коллекторскую компанию к урегулированию просроченной задолженности, если условиями договора о потребительском кредите не предусмотрено такое право.

6. Кредитор вправе привлекать к урегулированию просроченной задолженности исключительно коллекторскую компанию, включенную в реестр, путем заключения соответствующего договора.

7. Кредитору и коллекторским компаниям будет запрещено обрабатывать персональные данные третьих лиц, которые не давали права на такую обработку (родственников и друзей должника), а также персональные данные клиента (график его работы, место и время отдыха, поездки, места встречи с друзьями, информацию из социальных сетей).

8. Во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должны будут сообщить свое наименование, ФИО или индекс лица-представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя – предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.

9. Проведение личных встреч кредитора, коллекторской компании с потребителем возможно исключительно с 9:00 до 19:00, при условии, что лицо, с которым осуществляется взаимодействие, не возражает против этого (предварительно дало согласие на личную встречу).

Коллекторам будет запрещено:

• взаимодействовать с третьими лицами, которые не являются сторонами договора;

• осуществлять действия, посягающие на права, свободы и собственность потребителя, его представителя, наследника, поручителя, а также такие, которые ставят под угрозу его жизнь, здоровье, деловую репутацию;

• использовать угрозы, шантаж, осуществлять другие незаконные или неправомерные действия;

• вводить должника в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий, которые наступят в случае неуплаты;

• по собственной инициативе звонить должникам в вечернее и ночное время – в период с 20:00 до 9:00; использовать засекреченный номер;

• взаимодействовать с должником (звонки, сообщения, визиты домой) более двух раз в день, а также в выходные, праздничные и нерабочие дни;

• использовать функцию (сервис) автоматического дозвона на протяжении более 30 минут в сутки;

• использовать на конвертах или сообщениях, направляемых должнику, изображения, которые могут быть восприняты как содержащие угрозу; использовать надписи на конвертах “исполнительный документ”, “решение о взыскании”, “уведомление о выселении”;

• требовать взять на себя обязательства от близких, поручителей, представителей заемщика;

• представляться сотрудниками государственных органов.

В случае нарушений к коллекторам могут применяться следующие санкции:

• письменное предостережение регулятора (НБУ);

• штраф в размере от 51 тыс. грн до 102 тыс. грн;

• временный запрет на осуществление деятельности;

• исключение из реестра коллекторских компаний.