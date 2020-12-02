Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым запрещается продажа электронных сигарет несовершеннолетним (гражданам до 18 лет).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №3628 проголосовали 309 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, целью документа “является сохранение жизни и здоровья детей, предупреждение случаев продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах”.

Законопроектом, среди прочего, предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Так, запрещается продажа электронных сигарет и жидкостей, которые используют в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания лицам в возрасте до 18 лет (на уровне с традиционными табачными изделиями).

Законопроектом предусмотрено введение с 1 января 2021 года административной ответственности за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в таких сигаретах.

В частности, за нарушение правил торговли табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них, пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками – в том числе за продажу их лицам до 18 лет – предусмотрены штрафы в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, или от 6800 до 13 600 грн (ранее было от 100 до 400 минимумов, об электронных сигаретах речь не шла).

Торговлю вышеуказанными товарами с рук будут наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.

Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за аналогичное нарушение, его ждет штраф в размере 13 600 – 23 800 грн (от 800 до 1400 минимумов доходов граждан) с конфискацией предметов торговли.