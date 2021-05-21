Верховна Рада України затвердила звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом санкцій проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 5520 проголосували 292 нардепи.

Повна назва документа – “Про звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу США 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

Ініціаторами документа виступили спікер ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук та десятки інших нардепів з різних фракцій.

Постанову презентував з трибуни ВР спікер Разумков.

У тексті звернення до Конгресу зазначається, що геополітичний проєкт газопроводу “Північний потік-2” “є черговою спробою Російської Федерації використовувати енергетику як інструмент гібридної війни, прямо загрожує енергетичній безпеці як України, так і Європи, а також порушує принципи Енергетичного Союзу ЄС щодо диверсифікації джерел енергії, маршрутів і постачальників в газовій сфері”.

“Метою цього газопроводу є обійти територію України, створити механізм тиску на нашу державу та країни Центрально-Східної Європи, підірвати трансатлантичну єдність, розділити Європу та посилити залежність країн ЄС від поставок російського газу. При цьому компанія “Газпром” повністю контролюється РФ, що здійснює збройну агресію проти України, окупувала частину суверенної території України і організувала на цих територіях системні репресії проти мирного населення”, – йдеться в зверненні.

Нардепи нагадали Конгресу США, що наразі в українських та міжнародних судах розглядається низка справ щодо причетності РФ до організації терористичних актів, вчинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України. Зокрема, йдеться і про факти незаконного захоплення нафто- і газовидобувних підприємств на окупованих РФ українських територіях.

Крім того, народні обранці вказали, що концентрація російських трубопроводів у Балтійському морі може дати Росії привід “для активного захисту “Північного потоку-2”: починаючи з процедур контролю руху суден і до більш агресивних дій (блокування кораблів, вплив на торгівлю в регіоні тощо).

“Реалізація “Північного потоку-2″ остаточно розв’яже руки РФ і дозволить продовжити російське військове вторгнення до Східної України”, – наголошується в зверненні до Конгресу США.

Верховна Рада нагадала конгресменам, що попри всі ризики і загрози, будівництво “Північного потоку-2” на території держав-членів Євросоюзу продовжується.

Нардепи подякували Конгресу за раніше запроваджені санкції проти “Північного потоку-2”, адже це змусило “низку компаній вийти з проєкту та фактично призупинити його реалізацію на понад один рік”.

Водночас у зверненні висловлюється занепокоєння, що запропоновані Вашингтоном додаткові санкції не передбачають заходів проти компанії-оператора газопроводу – “Nord Stream AG”.

“Ми переконані, що єдиним довгостроковим механізмом гарантування невикористання Росією “Північного потоку-2” як енергетичної зброї є повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію. З огляду на викладене, Верховна Рада України закликає Палату представників та Сенат Конгресу США 117-го скликання використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для цілковитого і незворотного зупинення будівництва газопроводу в рамках проєкту “Північний потік-2” шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників даного російського геополітичного проєкту, у тому числі “Nord Stream AG“, – сказано в зверненні.

ДОВІДКА. Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладку труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.