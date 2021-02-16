Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу об осуждении временной оккупации Крыма, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политических заключенных.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления №4655 проголосовали 314 народных депутатов.

Обращение адресовано ООН, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам стран мира.

Верховная Рада призвала международное сообщество:

• осудить действия России, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;

• усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ “до полного прекращения ею вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы”;

• продолжать политику непризнания попытки аннексии Крыма и Севастополя, консолидировать международное взаимодействие с целью восстановления территориальной целостности Украины (в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы “Крымская платформа”);

• продолжать оказывать давление на РФ как государство, грубо нарушающее устав ООН, Декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека;

• использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы относительно России “с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, а также всех граждан Украины, которых РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополь и на территории Российской Федерации”;

• противодействовать милитаризации Крымского полуострова, которая “создает растущие оборонные и гибридные угрозы для более широкой региональной безопасности”;

• требовать от РФ прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе, практику перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практику блокирования украинских портов с использованием гибридных методов;

• требовать от России “прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях Крыма, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности”;

• осудить нарушения российской оккупационной властью основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированных территориях;

• требовать от РФ прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, в пенитенциарные учреждения, расположенные на территории страны-агрессора;

• осудить действия РФ по преследованию лиц за взгляды, мнения, участие в мирных собраниях, объединениях, а также по нарушению права на свободу совести и вероисповедания и требовать обеспечения свободного развития традиций и культурной самобытности на временно оккупированных территориях Украины;

• требовать от РФ отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке;

• требовать от РФ прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированных территорий Крыма и перемещение граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины, приводящие к изменению демографического состава населения временно оккупированных территорий;

• требовать от РФ обеспечить беспрепятственный и надлежащий доступ международным правозащитным организациям на временно оккупированные территории Украины;

• применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти РФ, причастным к осуществлению оккупационной политики на временно оккупированных территориях Украины и системных нарушений прав человека;

• требовать от РФ немедленного прекращения системных нарушений требований Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года, в частности в части прекращения массовых перемещений принадлежащих Украине культурных ценностей.