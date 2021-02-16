Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления №4655 проголосовали 314 народных депутатов.

Обращение адресовано ООН, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам стран мира.

Верховна Рада 16 лютого

Верховная Рада призвала международное сообщество:

• осудить действия России, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;

усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ “до полного прекращения ею вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы”;

• продолжать политику непризнания попытки аннексии Крыма и Севастополя, консолидировать международное взаимодействие с целью восстановления территориальной целостности Украины (в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы “Крымская платформа”);

• продолжать оказывать давление на РФ как государство, грубо нарушающее устав ООН, Декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека;

использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы относительно России “с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, а также всех граждан Украины, которых РФ незаконно удерживает на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополь и на территории Российской Федерации”;

противодействовать милитаризации Крымского полуострова, которая “создает растущие оборонные и гибридные угрозы для более широкой региональной безопасности”;

требовать от РФ прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе, практику перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практику блокирования украинских портов с использованием гибридных методов;

• требовать от России “прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях Крыма, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности”;

осудить нарушения российской оккупационной властью основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированных территориях;

• требовать от РФ прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, в пенитенциарные учреждения, расположенные на территории страны-агрессора;

• осудить действия РФ по преследованию лиц за взгляды, мнения, участие в мирных собраниях, объединениях, а также по нарушению права на свободу совести и вероисповедания и требовать обеспечения свободного развития традиций и культурной самобытности на временно оккупированных территориях Украины;

требовать от РФ отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке;

• требовать от РФ прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированных территорий Крыма и перемещение граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины, приводящие к изменению демографического состава населения временно оккупированных территорий;

• требовать от РФ обеспечить беспрепятственный и надлежащий доступ международным правозащитным организациям на временно оккупированные территории Украины;

применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти РФ, причастным к осуществлению оккупационной политики на временно оккупированных территориях Украины и системных нарушений прав человека;

• требовать от РФ немедленного прекращения системных нарушений требований Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года, в частности в части прекращения массовых перемещений принадлежащих Украине культурных ценностей.

Верховна Рада 16 лютого

Верховна Рада 16 лютого

Верховна Рада 16 лютого

Верховна Рада 16 лютого

Верховна Рада 16 лютого

Верховна Рада 16 лютого

Верховна Рада 16 лютого

Фото: #Буквы

  • В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала оккупации полуострова Российской Федерацией.