Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект об определении должностных окладов работников правоохранительных и других органов госвласти.

За документ № 2572 проголосовали 277 народных избранников, сообщают #Буквы.

“Предмет законопроекта заключается в том, что нужно обеспечить гарантию независимости Государственного бюро расследований, которой является оплата труда в размере, определенном в законе о ГБР. Мы с вами 6 декабря проголосовали за закон № 2260, который еще не подписан президентом и который оставляет установленные законом гарантии для целого ряда органов, которые предусмотрены также и моим законом. Единственная разница, что к перечню добавлен один орган – ГБР”, – отметил, представляя документ, нардеп от “Слуги народа” Денис Монастырский.

Документ вносит изменения в закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти” (по определению размеров должностных окладов).

В частности, ГБР внесено в перечень правоохранительных органов, сотрудникам которых размер должностных окладов не устанавливает Правительство.

К таким органам также относятся НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Счетная палата, НАПК, Центральная избирательная комиссия.

Данные ведомства смогут самостоятельно определять оклад сотрудников с 1 января 2020 года.