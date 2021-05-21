Верховна Рада України на сьогоднішньому засідання заслухає прем’єра Дениса Шмигаля щодо ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Темою доповіді Шмигаля є: “стан виконання урядом постанови Верховної Ради України “Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз”.

Після цього депутати розглянуть низку документів. Зокрема, буде обговорюватися проєкт постанови “Про звернення Верховної Ради до Палати представників та Сенату Конгресу США 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

Є в порядку денному і законопроєкт про “приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції”.

У першому читанні планується розглянути проєкти законів:

• “Про внесення змін до закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами” (№4542);

• щодо забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги сім’ям з дітьми (№ 3124, 3124-1);

• “Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності” (№4167);

• щодо функціонування національної системи кваліфікацій (№4147, 4147-1).

Окрім того, планується заслухати звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік.