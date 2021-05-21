Про це свідчить порядок денний засідання.
Темою доповіді Шмигаля є: “стан виконання урядом постанови Верховної Ради України “Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз”.
Після цього депутати розглянуть низку документів. Зокрема, буде обговорюватися проєкт постанови “Про звернення Верховної Ради до Палати представників та Сенату Конгресу США 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу “Північний потік-2”.
Є в порядку денному і законопроєкт про “приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції”.
У першому читанні планується розглянути проєкти законів:
• “Про внесення змін до закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами” (№4542);
• щодо забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги сім’ям з дітьми (№ 3124, 3124-1);
• “Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності” (№4167);
• щодо функціонування національної системи кваліфікацій (№4147, 4147-1).
Окрім того, планується заслухати звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).