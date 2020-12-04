Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Нардепы начнут свою работу с часа вопросов к Правительству, в рамках которого Максим Степанов отчитается о ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине.
После этого Рада рассмотрит пакет законопроектов, инициированных президентом Владимиром Зеленским, о поддержке бизнеса в период карантина.
Кроме того, в повестке дня есть проекты законов: об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; о поэтапном внедрении единой судебной информационно-телекоммуникационной системы; об урегулировании вопросов формирования прожиточного минимума и создании предпосылок для его повышения.
Ко второму чтению предложен законопроект о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Парламент три законопроекта, касающиеся поддержки бизнеса во время действия карантина.