Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует заслушать министра охраны здоровья Максима Степанова, а также рассмотреть законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Нардепы начнут свою работу с часа вопросов к Правительству, в рамках которого Максим Степанов отчитается о ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине.

После этого Рада рассмотрит пакет законопроектов, инициированных президентом Владимиром Зеленским, о поддержке бизнеса в период карантина.

Кроме того, в повестке дня есть проекты законов: об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; о поэтапном внедрении единой судебной информационно-телекоммуникационной системы; об урегулировании вопросов формирования прожиточного минимума и создании предпосылок для его повышения.

Ко второму чтению предложен законопроект о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.