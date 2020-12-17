Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3890 проголосовал 241 народный депутат.
Согласно пояснительной записке, целью принятия документа “является предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди населения Украины”.
Законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 46 закона Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” новым пунктом.
Так, предлагается установить ответственность за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают лиц в общественные места, здания или общественный транспорт без одетых масок или респираторов (во время действия карантина).
За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 3400 – 5100 гривен).
Речь идет о: допуске лиц без средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом; отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах без маски.
Такой же штраф предусмотрен за обслуживание потребителей без защитных масок в период действия карантина.
Согласно документу, реагирование на посетителей без масок должно происходить в следующих формах:
• устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты;
• прекращение обслуживания;
• вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.
- С 21 ноября в Украине могут штрафовать граждан за отсутствие маски в общественных зданиях и в общественном транспорте. Сумма штрафа составляет от 170 до 255 гривен. Полицейские могут на месте выносить решения в отношении граждан, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.
- В Национальной полиции заявляли, что правоохранители будут штрафовать граждан за отсутствие защитных масок в том случае, если нарушители не отреагируют на замечания.
- Министр юстиции Денис Малюська заверил, что украинцев не будут штрафовать за пребывание без масок на улице.
- Более 70% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание без защитной маски на лице в общественных местах и транспорте.