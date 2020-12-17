Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о штрафах для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие защитных масок на посетителях.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3890 проголосовал 241 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, целью принятия документа “является предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди населения Украины”.

Законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 46 закона Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” новым пунктом.

Так, предлагается установить ответственность за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают лиц в общественные места, здания или общественный транспорт без одетых масок или респираторов (во время действия карантина).

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 3400 – 5100 гривен).

Речь идет о: допуске лиц без средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом; отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах без маски.

Такой же штраф предусмотрен за обслуживание потребителей без защитных масок в период действия карантина.

Согласно документу, реагирование на посетителей без масок должно происходить в следующих формах:

• устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты;

• прекращение обслуживания;

• вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.