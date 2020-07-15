Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект закона № 3644 поддержали за основу только 224 нардепа (при 226 минимально необходимых). После этого 280 депутатов направили его на доработку.
Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 34 закона “О статусе народного депутата Украины”.
Так, сейчас в законе указано, что “помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком”.
Эту норму предлагалось изменить и определить, что “помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком”.
То есть предлагалось разрешить нардепам выбирать себе помощников без образования.
Законопроектом № 3644 также предлагалось, чтобы остаток средств общего фонда, установленного для оплаты труда помощников-консультантов, нардеп распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков.
Речь идет и о днях отпуска, которые помощник не использовал в прошлом году.
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