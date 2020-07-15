Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 3644 поддержали за основу только 224 нардепа (при 226 минимально необходимых). После этого 280 депутатов направили его на доработку.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 34 закона “О статусе народного депутата Украины”.

Так, сейчас в законе указано, что “помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком”.

Эту норму предлагалось изменить и определить, что “помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком”.

То есть предлагалось разрешить нардепам выбирать себе помощников без образования.

Законопроектом № 3644 также предлагалось, чтобы остаток средств общего фонда, установленного для оплаты труда помощников-консультантов, нардеп распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков.

Речь идет и о днях отпуска, которые помощник не использовал в прошлом году.

Верховная Рада 15 июля

Верховная Рада 15 июля

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

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