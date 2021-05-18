Про це сповістили на сайті ВРУ.

Позачергове засідання парламенту скликано у зв’язку з вимогою Володимира Зеленського. Воно відбудеться о 16:00 в четвер, 20 травня.

У понеділок, 17 травня, на брифінгу за підсумками засідання президентської фракції у парламенті голова “Слуги народу” Давид Арахамія зазначав, що в четвер розглядатимуть “10 законів — так звані “макрофін” і “МВФ”.

Утім, на порядку денному 8, а не 10 законопроєктів. Всі вони стосуються широкого кола питань — від правосуддя до транспортування газу. Надаємо повний перелік:

законопроєкт № 5069 про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя;

законопроєкт № 5090 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів;

законопроєкт № 4330 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців;

законопроєкт № 4331 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців;

законопроєкт № 4532 про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил;

законопроєкт № 4578 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи;

законопроєкт № 4547 про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача;

законопроєкт № 4367 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи.

Нагадаємо, також у четвер Верховна Рада може призначити трьох нових міністрів — охорони здоров’я, інфраструктури та економіки. Раніше було названо кандидатури на ці посади.