В Верховной Раде созывают на вторник, 23 февраля, внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть ветированный президентом Владимиром Зеленским закон о восстановлении конкурсов на занятие должностей госслужбы.

Эту информацию #Буквам подтвердили источники в ВР.

Заседание планируется на 12:00.

Одним из вопросов будет рассмотрение предложений президента к указанному закону № 4531 (речь идет о решении вопроса относительно полномочий и.о. министра, в данном случае временного главы Министерства энергетики Юрия Витренко).

О запланированном заседании также свидетельствует переписка нардепа от “Слуги народа” Татьяны Рябухи:

Также проведение внеочередного заседания анонсировал другой нардеп от “СН” Александр Качура:

Как известно, 16 февраля Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым возобновляются конкурсы на занятие должностей государственной службы. Его дополнили правками относительно “полномочий и.о. министра “.

В зале звучали заявления, что эти поправки вносятся под одну кандидатуру – и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В результате была поддержана поправка главі комитета ВР по вопросам экономического развития, нардепа-“слуги” Дмитрия Наталухи. Ею частично расширяются полномочия и.о. министров. При этом она устанавливает, что один и тот же исполняющий обязанности министра не может выполнять эти расширенные полномочия более 60 дней.

Владимир Зеленский указанный закон ветировал и призвал Верховную Раду изъять из него “нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна”.

По мнению Зеленского, “если в течение длительного времени нардепы не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства”.