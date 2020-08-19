Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии ВР девятого созыва на 25 августа.

Об этом сообщается на официальном сайте Парламента.

“Созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 11:00 25 августа 2020 года”, – говорится в распоряжении.

Заседание будет проведено в ответ на предложение президента Владимира Зеленского.

На внеочередной сессии ВР планируется рассмотреть 6 вопросов:

• проект закона о внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете на 2020 год” (№ 3963); речь идет о документе, предусматривающем увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен с 1 сентября;

• законопроект о внесении изменений в статью 6 закона Украины “О государственном бюджете на 2020 год” (№ 3659);

• проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины (№ 3994);

• законопроект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором, а также кредитного соглашения между Украиной и Национальным банком Украины с одной стороны и ЕС как кредитором – с другой (№ 0063);

• законопроект о ратификации финансового соглашения “Европейские дороги Украины III (проект “Развитие трансъевропейской транспортной сети”)” между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0055);

• проект закона о ратификации финансового соглашения (проект “Транспортная связь в Украине – фаза І”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0056).