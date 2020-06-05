Парламент сегодня на заседании поддержал законопроект № 3354, который усиливает ответственность за непредоставление или ненадлежащий ответ на обращение или запрос народного депутата.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ проголосовали 329 народных избранников.

“Проект разработан с целью создания условий для эффективного осуществления народными депутатами Украины, предусмотренных Конституцией Украины и действующим законодательством Украины полномочий”, – говорится в пояснительной записке.

Законом предусмотрено увеличить размер существующих санкций за ненадлежащее реагирование на депутатские запросы и депутатские обращения и за невыполнение законных требований народного депутата, Счетной палаты, члена Счетной палаты и усилена ответственность за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации.

В частности, законом внесены изменения в статью 18819 кодекса об административных правонарушениях:

за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение народного депутата Украины, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение ( от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан ),

), за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос народного депутата Украины, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос ( от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан ),

), за невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создания препятствий в их работе при осуществлении ими своих полномочий, предоставление ложной или неполной информации или непредоставление информации в срок, установленный законом (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Кроме того, законом также внесены изменения в статью 351 Уголовного кодекса Украины, которыми увеличены размеры штрафов за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации (от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан) и за невыполнение должностным лицом законных требований комитетов Верховной Рады, временных следственных комиссий Верховной Рады или специальной временной следственной комиссии Верховной Рады, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление недостоверной информации (от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан).