Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За документ проголосовали 329 народных избранников.
“Проект разработан с целью создания условий для эффективного осуществления народными депутатами Украины, предусмотренных Конституцией Украины и действующим законодательством Украины полномочий”, – говорится в пояснительной записке.
Законом предусмотрено увеличить размер существующих санкций за ненадлежащее реагирование на депутатские запросы и депутатские обращения и за невыполнение законных требований народного депутата, Счетной палаты, члена Счетной палаты и усилена ответственность за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации.
В частности, законом внесены изменения в статью 18819 кодекса об административных правонарушениях:
- за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение народного депутата Украины, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение (от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан),
- за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос народного депутата Украины, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос (от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан),
- за невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создания препятствий в их работе при осуществлении ими своих полномочий, предоставление ложной или неполной информации или непредоставление информации в срок, установленный законом (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Кроме того, законом также внесены изменения в статью 351 Уголовного кодекса Украины, которыми увеличены размеры штрафов за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации (от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан) и за невыполнение должностным лицом законных требований комитетов Верховной Рады, временных следственных комиссий Верховной Рады или специальной временной следственной комиссии Верховной Рады, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление недостоверной информации (от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан).
- 13 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №3354 “О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты”.