Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает снижение ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 2241 поддержали 290 нардепов: 226 – от “Слуги народа”, 27 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 13 – от группы “За майбутне”, 14 – от группы “Довира”, 10 внефракционных.

Законопроект предусматривает снижение рентной ставки за пользование недрами для добычи янтаря с 25 % до 10 %.

При этом временно устанавливается ставка рентной платы:

– до 31 декабря 2020 года включительно – в размере 5 %;

– до 31 декабря 2021 года включительно – в размере 8 %.

С 2022 года ставка должна выйти на постоянный уровень 10 %. Соответствующие изменения вносятся в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса Украины.

“Повышение ставки рентной платы с 5 % до 25 %, которое произошло с 1 января 2016 года, привело к значительному снижению поступления этой платы в бюджет. Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря, будет способствовать росту поступлений в бюджет, снизит налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков”, – отметил, представляя документ, заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук.