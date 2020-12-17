Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает снижение с 20% до 14% ставки НДС для некоторых видов агропродукции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3656 проголосовали 255 народных депутатов.

Согласно документу, льготную ставку налога на добавленную стоимость в размере 14% предлагается установить на операции по поставке на таможенной территории Украины и на ввоз в Украину сельхозпродукции, которая классифицируется по следующим товарным позициям: 0102; 0103; 0401 (в части молока цельного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207.

Указанными кодами охватываются, в частности: крупный рогатый скот, живой; свиньи живые; пшеница; рожь; ячмень; овес; кукуруза; соевые бобы; семена льна; семена рапса и сурепки; семена подсолнечника; семена и плоды других масличных культур; сахарная свекла.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, “при снижении ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам таких зерновых и экспортерам продуктов их переработки”.

“То есть, в разы снижаются расходы бюджета и риски потерь, связанных с мошенничеством с НДС и применением так называемых “скруток”, поскольку резко снижается эффективность таких мошеннических схем”, – говорится в записке.