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Рада сняла Яременко с главы комитета и назначила ему замену

Верховная Рада Украины сегодня, 17 января, уволила нардепа от фракции "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и назначила ему замену.

Пятница, 17 января 2020, 12:35

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, за постановление № 2751 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины “Об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва” проголосовали 317 народных депутатов.

Согласно документу, главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко стал его коллега по фракции Александр Мережко.

Кроме того, данным постановлением нардепы назначили членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики нардепа от фракции “Европейской Солидарности” Владимира Вятровича.

Стоит отметить, что Богдан Яременко ранее подал в отставку с поста главы комитета из-за скандала с перепиской. Так, во время работы в сессионном зале Парламента он переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв.

11 ноября фракция “Слуги народа” приняла решение переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и отправить Яременко в отставку с этой должности.

  • Место Богдана Яременко должна была занять глава украинской парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, но депутаты не поддержали ее кандидатуру во время голосования.
  • Как объяснял спикер Парламента Дмитрий Разумков, народный депутат от “Слуги народа” Богдан Яременко не ушел из Парламента после скандала с интимными переписками в зале заседаний, так как нет законодательной нормы, которая могла бы обязать его это сделать.
Теги: внешняя политика, Мережко, Богдан Яременко, Вятрович

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