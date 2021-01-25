Уже на этой неделе парламент, вероятно, снова будет рассматривать вопрос о назначении бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко первым вице-премьером — министром энергетики.

Об этом по итогам заседания фракции “Слуги народа” сообщил заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 25 января, фракция “Слуги народа” собралась для обсуждения ключевых законопроектов, а также назначения Юрия Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики и ситуации с Александром Дубинским. На заседании присутствовал президент Владимир Зеленский.

По итогам Корниенко проинформировал, что фактически времени на законопроекты не хватило, а больше всего времени заняло обсуждение назначения Витренко.

“Первый вопрос, который занял много времени, — это было общение с кандидатом на должность первого вице-премьера — министра энергетики Юрия Витренко. Оно заняло около 1,5 часов (всего заседание длилось 3 часа — ред.). Задавали вопросы коллеги: о ситуации текущей, которая возникла с тарифами, и как она будет решаться, и вопросы стратегические (как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, ее реформирование)”, — сказал Корниенко.

По словам источников #Букв во фракции, президент поддерживает Витренко и видит его как единственную достойную кандидатуру, которая отделена от олигархов.

Сейчас в “Слуге народа” продолжается голосование подписями за назначение Витренко. Если его поддержат более 173 депутатов, то через главу правительства этот вопрос вынесут в зал уже на этой неделе.

“Мы принимаем фракцией решение (оно, вы знаете, принимается 70 процентов против 30). То есть 173 депутата нужно. Если мы получим эту цифру завтра или послезавтра, то отправим представление премьер-министру господину Шмыгалю, и он его вносит в Верховную Раду. Таким образом, голосования может быть либо в среду, либо в четверг, либо в пятницу (27-29 января — ред.)”, — добавил Корниенко.

Корниенко убежден, что сейчас уровень поддержки Витренко выше, чем в декабре.

Как Витренко назначали и не назначили

16 декабря стало известно, что Банковая предлагает назначить бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко на должность первого вице-премьера по вопросам энергетики. #Буквы рассказывали, что назначение Витренко стало предметом торгов в парламенте, а также о том, в чьих интересах такое назначение.

Вечером того же дня всплыло, что Офис президента пролоббировал в Кабмине премию для Витренко в размере 170 млн гривен накануне голосования в парламенте за его назначение.

Витренко в “Нафтогазе” отвечал за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом”. После того как компания победила в арбитраже, Витренко требовал от “Нафтогаза” выплатить ему премию через суд. Именно об этой премии шла речь.

17 декабря профильный комитет не поддержал кандидатуру Витренко, впоследствии не поддержал и зал.

21 декабря правительство на экстренном заседании назначило Витренко и.о. министра энергетики, однако действующее законодательство определяет, что в таком статусе он может находиться не более 30 дней.