Верховная Рада Украины вновь не смогла назначить своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Об этом сообщают #Буквы.

Проект постановления № 3898 набрал 221 голос депутатов (при 226 минимально необходимых).

Стоит отметить, что в состав конкурсной комиссии входят четыре представителя от Совета прокуроров и семь от Парламента. Членами комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Нардепам предлагалось назначить в комиссию:

• Анну Власову – профессора кафедры права Частного высшего учебного заведения “Европейский университет”, доктора юридических наук, профессора;

• Андрея Гуджала – управляющего партнера адвокатского объединения “ГуДеГ”;

• Алексея Дрозда – начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, доцента;

• Виталия Куца – члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора;

• Вячеслава Навроцкого – профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора;

• Богдана Романюка – профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук, доцента;

• Евгения Соболя – заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, доктора юридических наук, профессора.

Как сообщил, представляя проект постановления, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, эти кандидатуры поддержали представители трех фракций: “Слуги народа”, ОПЗЖ, группы “Довира”.

“Завтра, если мы сегодня не определим 7 из 11 представителей, комиссия будет полномочна в составе 4 человек, определенных Советом прокуроров. Это представители международных организаций. И, соответственно, именно они будут объявлять конкурс”, – отметил Монастырский.

Проект постановления вызвал критику ряда нардепов.

Так, депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко заявил, что “слуги народа”, которые уже захватили все ветви власти в нашем государстве, хотят захватить и САП”, а для этого “полностью меняется состав комиссии, которая должна определить нового главу САП”. Нардеп также отметил, что предложенные в комиссию люди “не имеют опыта антикоррупционной борьбы”.

А нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин заявил, что предлагаемый состав комиссии “тотально зависим от Офиса президента”.

В итоге в зале не хватило голосов в поддержку этого проекта постановления.

Стоит отметить, что в июле Верховная Рада также провалила голосование за спорный проект постановления о назначении членов конкурсной комиссии по САП. Тогда звучали заявления, что в комиссию хотят назначить людей, связанных с Арсеном Аваковым – министром внутренних дел.