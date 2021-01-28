Верховная Рада Украины снова не поддержала назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее представление Кабинета Министров поддержали лишь 204 народных депутата при 226 минимально необходимых: 177 – от “Слуги народа”, 18 – от группы “Довира”, 9 внефракционных.

Остальные фракции не дали ни одного голоса.

Кандидатуру Витренко представлял премьер Денис Шмыгаль.

Как известно, в декабре прошлого года Верховная Рада не утвердила Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики: не нашлось достаточного количества голосов. Впоследствии Кабинет Министров назначил его и.о. министра.

Сегодня Витренко во время выступления с парламентской трибуны отчитался о том, что он сделал в должности и. о. министра: о погашении задолженности перед шахтерами; внесении в Кабмин проекта решения об ограничении роста цены на электроэнергию для населения; подписании соглашений с иностранными инвесторами по собственной добыче газа в Украине; вынесении на Кабмин решения, “которое позволило снизить цену на газ с февраля уже на треть”; об избежании “веерных отключений в период холодов”.

Комментируя предоставление субсидий, Витренко заверил, что объема средств, заложенных в госбюджете-2021 на эти цели, хватит до конца отопительного сезона.

“Пока что, на этот отопительный сезон, людям денег хватит”, – заявил Витренко.

Ряд нардепов при обсуждении кандидатуры Витренко раскритиковали его за то, что он до сих пор не внес в свою электронную декларацию данные о получении премии в 170 млн гривен (за победу над “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже).

Витренко в ответ заявил, что “по закону сначала подается дополнительная декларация, а затем в течение 7 дней может добавляться информация”.

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