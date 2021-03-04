Верховная Рада приняла в целом законопроект, согласно которому иностранные граждане будут обязаны подавать биометрические данные при оформлении виз для въезда в Украину.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №3630 в первом чтении проголосовали 323 нардепа, а во втором – 320.

Документ был инициирован Кабинетом Министров Украины.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас иностранцы и лица без гражданства обязаны подавать свои биометрические данные для их фиксации уполномоченными органами Украины при:

• процедуре пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины;

• оформлении вида на временное/постоянное жительство;

• задержании иностранцев и лиц без гражданства в Украине в определенных законом случаях;

• принятии мер в рамках процедуры принудительного выдворения из Украины иностранцев и лиц без гражданства и тому подобное.

А оформление виз для въезда в Украину сегодня является “единственным звеном процессов идентификации уполномоченными органами Украины личности иностранцев и лиц без гражданства, что не предусматривает использование их биометрических данных“.

Законопроектом предлагается устранить этот пробел. По мнению авторов законопроекта, это позволит упростить процедуру идентификации иностранцев и лиц без гражданства при пересечении ими государственной границы Украины, а также поможет в борьбе против использования поддельных документов в Украине.

Законопроектом вносятся изменения в закон Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”, согласно которым:

• Иностранцы и лица без гражданства при оформлении визы будут обязаны предоставить свои биометрические данные для их фиксации (если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины).

• Правила оформления иностранцами и лицами без гражданства визы, в том числе предоставление ими своих биометрических данных, и перечень документов, необходимых для ее получения, устанавливаются Кабинетом Министров.

• Иностранцу или лицу без гражданства может быть отказано в предоставлении украинской визы в случае их отказа подать свои биометрические данные.