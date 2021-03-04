Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона №3630 в первом чтении проголосовали 323 нардепа, а во втором – 320.
Документ был инициирован Кабинетом Министров Украины.
Согласно пояснительной записке к документу, сейчас иностранцы и лица без гражданства обязаны подавать свои биометрические данные для их фиксации уполномоченными органами Украины при:
• процедуре пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины;
• оформлении вида на временное/постоянное жительство;
• задержании иностранцев и лиц без гражданства в Украине в определенных законом случаях;
• принятии мер в рамках процедуры принудительного выдворения из Украины иностранцев и лиц без гражданства и тому подобное.
А оформление виз для въезда в Украину сегодня является “единственным звеном процессов идентификации уполномоченными органами Украины личности иностранцев и лиц без гражданства, что не предусматривает использование их биометрических данных“.
Законопроектом предлагается устранить этот пробел. По мнению авторов законопроекта, это позволит упростить процедуру идентификации иностранцев и лиц без гражданства при пересечении ими государственной границы Украины, а также поможет в борьбе против использования поддельных документов в Украине.
Законопроектом вносятся изменения в закон Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”, согласно которым:
• Иностранцы и лица без гражданства при оформлении визы будут обязаны предоставить свои биометрические данные для их фиксации (если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины).
• Правила оформления иностранцами и лицами без гражданства визы, в том числе предоставление ими своих биометрических данных, и перечень документов, необходимых для ее получения, устанавливаются Кабинетом Министров.
• Иностранцу или лицу без гражданства может быть отказано в предоставлении украинской визы в случае их отказа подать свои биометрические данные.
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