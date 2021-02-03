Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления №4243 проголосовали 315 нардепов.

Согласно пояснительной записке, процесс создания Единого электронного реестра листов нетрудоспособности был начат еще в 2009 году. Министерство охраны здоровья Украины лишь в 2018 году создало межведомственную рабочую группу по вопросам введения такого реестра.

Однако полноценный запуск реестра так и не произошел.

Целью проекта постановления является: “обеспечение функционирования Электронного реестра листков нетрудоспособности в ближайшие сроки”, а также проведение аудита эффективности использования средств, выделенных на него.

Ожидается, что электронный больничный станет предохранителем для расходов из Фонда социального страхования на фальсифицированные листы нетрудоспособности (обоснованность выдачи и продления больничных можно будет проверить через е-реестр).

Согласно постановлению ВР, Кабинет Министров должен:

• принять меры по ускорению разработки и внесения изменений в нормативно-правовые акты с целью внедрения Электронного реестра листов нетрудоспособности;

• подать в Верховную Раду законопроекты, направленные на обеспечение информационного взаимодействия электронной системы здравоохранения с таким реестром (в случае необходимости);

• осуществить аудит эффективности использования средств, выделенных на внедрение Электронного реестра листков нетрудоспособности.