Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект постановления № 4320 поддержали в целом 303 нардепа.

Инициаторами документа являются ряд нардепов, в том числе от “Европейской Солидарности” и “Голоса”.

Согласно пояснительной записке, к документу, в случае ужесточения карантина в Украине (или на отдельной территории), в частности, введения локдауна, необходимо:

• проинформировать граждан заранее о полном перечне таких мер, чтобы люди имели время заранее подготовиться к новым правилам;

• вместе с усилением карантина проинформировать о поддержке, которая будет предоставляться уязвимым группам населения, а также субъектам хозяйствования;

• ввести законодательные изменения относительно предоставления льгот бизнесу и поддержки граждан до момента введения локдауна.

Постановление предусматривает, что решение об ужесточении карантина должно быть обнародовано не позднее чем за неделю до начала действия новых ограничений.

Речь идет о таких ограничениях, как:

• регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

• посещение учебных заведений соискателями образования;

• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

• прием посетителей в кинотеатрах;

• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и так далее);

• прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

• покидать места своего проживания.

Документом также предусматривается, что не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мер Кабмин должен проинформировать о мерах, которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования (в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении).

Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий нужно будет вносить в Верховную Раду законопроект относительно предоставления государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.