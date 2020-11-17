Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект постановления № 4320 поддержали в целом 303 нардепа.
Инициаторами документа являются ряд нардепов, в том числе от “Европейской Солидарности” и “Голоса”.
Согласно пояснительной записке, к документу, в случае ужесточения карантина в Украине (или на отдельной территории), в частности, введения локдауна, необходимо:
• проинформировать граждан заранее о полном перечне таких мер, чтобы люди имели время заранее подготовиться к новым правилам;
• вместе с усилением карантина проинформировать о поддержке, которая будет предоставляться уязвимым группам населения, а также субъектам хозяйствования;
• ввести законодательные изменения относительно предоставления льгот бизнесу и поддержки граждан до момента введения локдауна.
Постановление предусматривает, что решение об ужесточении карантина должно быть обнародовано не позднее чем за неделю до начала действия новых ограничений.
Речь идет о таких ограничениях, как:
• регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
• посещение учебных заведений соискателями образования;
• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
• прием посетителей в кинотеатрах;
• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и так далее);
• прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
• покидать места своего проживания.
Документом также предусматривается, что не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мер Кабмин должен проинформировать о мерах, которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования (в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении).
Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий нужно будет вносить в Верховную Раду законопроект относительно предоставления государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.
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- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.