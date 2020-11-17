Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект постановления № 4320 поддержали в целом 303 нардепа.

Инициаторами документа являются ряд нардепов, в том числе от “Европейской Солидарности” и “Голоса”.

Согласно пояснительной записке, к документу, в случае ужесточения карантина в Украине (или на отдельной территории), в частности, введения локдауна, необходимо:

• проинформировать граждан заранее о полном перечне таких мер, чтобы люди имели время заранее подготовиться к новым правилам;

• вместе с усилением карантина проинформировать о поддержке, которая будет предоставляться уязвимым группам населения, а также субъектам хозяйствования;

• ввести законодательные изменения относительно предоставления льгот бизнесу и поддержки граждан до момента введения локдауна.

Верховна Рада 17 листопада

Постановление предусматривает, что решение об ужесточении карантина должно быть обнародовано не позднее чем за неделю до начала действия новых ограничений.

Речь идет о таких ограничениях, как:

• регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

• посещение учебных заведений соискателями образования;

• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

• прием посетителей в кинотеатрах;

• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и так далее);

• прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

• покидать места своего проживания.

Документом также предусматривается, что не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мер Кабмин должен проинформировать о мерах, которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования (в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении).

Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий нужно будет вносить в Верховную Раду законопроект относительно предоставления государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Верховна Рада 17 листопада

Верховна Рада 17 листопада

Фото: #Буквы

  • В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
  • В Украине за сутки “карантина выходного дня” полицейские открыли девять уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Остановили работу 1355 заведений.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” – это шанс избежать полного локдауна в стране.
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
  • По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.