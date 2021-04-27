Народні депутати сьогодні на позачерговому засіданні прийняли за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ №4236 підтримали 330 народних обранців.

Законопроєкт спрямований на підвищення ефективності здійснення науковими парками інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних розробок).

“Прийняття законопроєкту сприятиме вирішенню таких проблем як ускладнений бюрократичними заходами процес створення наукових парків, заборона для закладів вищої освіти та наукових установ бути засновниками декількох наукових парків, відсутність власної інфраструктури та як наслідок – необхідність використання значного обсягу коштів на аренду приміщення та обладнання”, – сказав перший заступник міністра освіти та науки України Микола Кизим.

Зокрема, проєктом пропонується:

– визначити правовий статус наукових парків, їх організаційно-правову форму, окреслити їх завдання та мету;

– надати право засновникам створювати наукові парки і самостійно встановлювати напрями діяльності без погодження із центральними органами виконавчої влади;

– встановити, що у разі виходу закладу вищої освіти та/або наукової установи, за участі яких було створено науковий парк, зі складу засновників, такий науковий парк підлягає ліквідації;

– надати можливість закладу вищої освіти та/або науковій установі-засновнику надавати приміщення для розміщення наукових парків на умовах орендної плати, як для бюджетних установ;

– надати можливість іноземним юридичним особам брати участь у формуванні статутного капіталу наукових парків у будь-якій формі;

– включити до переліку джерел фінансування наукового парку також і гранти, кредити, поворотну фінансову допомогу.