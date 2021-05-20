Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ № 4284 підтримали 264 народних обранців.

У пояснювальній записці зазначається, що наразі в Україні існує значний масив законодавства Союзу РСР та Української РСР (Української СРР), застосування яких не відповідає рівню суспільного життя, принаймні, тим реаліям, за якими живе сучасне українське суспільство. Більше того, така ситуація створює правові колізії у випадках, коли певне коло суспільних відносин регулюється актами законодавства Союзу РСР та Української РСР (Української СРР) й узагалі не регулюється чинним законодавством України або регулюється фрагментарно.

“Це породжує ситуації, за якої у разі відсутності відповідного нормативно-правового акту України автоматично може бути застосоване законодавство Союзу РСР та Української РСР (Української СРР), оскільки українським законодавцем відповідна сфера відносин залишається поза законодавчим врегулюванням”, – пояснили автори документу.

Прийнятий у першому читанні законопроєкт скасовує більше ніж тисячу актів законодавчих органів СРСР та УРСР, а також визначає понад 5 тисяч актів Союзу РСР і Української РСР такими, які не застосовуються на території України.

Реалізація проєкту Закону також передбачає розроблення та затвердження міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, зокрема, обов’язок Кабінету Міністрів України в установлені строки розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкти Житлового кодексу України, Трудового кодексу України та Адміністративного деліктного кодексу України.